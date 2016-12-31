Рада безпеки ООН сьогодні обговорить резолюцію про припинення вогню в Сирії

Як передає ВВС, запропонований текст резолюції закликає якомога швидше організувати доставку гуманітарної допомоги на всій території Сирії.

Резолюція також закликає до політичного врегулювання конфлікту шляхом переговорів між урядом і повстанцями. Переговори, які відбудуться за посередництва Росії й Туреччини, мають початися в січні в Астані.

Однак, незважаючи на оголошене перемир'я, із Сирії надходять повідомлення про триваючі перестрілки і авіаудари. Представники ряду повстанських угруповань вже заявили, що будуть вважати угоду про припинення вогню анульованою, якщо авіаудари та інші воєнні дії триватимуть.

Які саме угруповання стоять за цією заявою, на даний момент невідомо.

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Угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого - не зачіпає деякі угруповання, зокрема заборонене в Росії та ряді інших країн угруповання "Ісламська держава", а також "Джабхат Фатех аш-Шам" і курдські ополчення.

Серед постійних членів Ради Безпеки ООН, які мають право вето, Росія підтримує президента Сирії Башара Асада, а США, Франція і Велика Британія наполягають на тому, що він мусить піти у відставку в рамках будь-якого врегулювання сирійського кризи.