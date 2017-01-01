"Я знаю речі, про які інші люди не знають" - Трамп про кібератаки під час виборів у США

Про це повідомляє Reuters.

"Я знаю речі, про які інші люди не знають. Ви дізнаєтеся про них у вівторок або середу", – сказав Трамп.

Він, як і раніше, заявив, що хакерські атаки на ресурси Демократичної партії США, відповідальність за які Вашингтон поклав на Москву, могли бути здійснені «кимось», крім Росії.

Трамп додав, що багато знає про комп’ютерних хакерів, і що це той випадок, коли «дуже важко щось довести».

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Трамп не став нічого уточнювати, проте додав, що будь-який комп’ютер є об’єктом зламу.

"Це дуже важливо. Якщо у вас є щось дуже важливе, напишіть це і передайте кур'єром, по-старому", - сказав він, додавши, що жоден комп’ютер не є безпечним і його "не хвилює, що вони говорять".

Обраний президент США заявив, що Сполучені Штати під його керівництвом матимуть «прекрасні відносини» з багатьма країнами у всьому світі, в тому числі з Росією та Китаєм.