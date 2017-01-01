"Я знаю речі, про які інші люди не знають" - Трамп про кібератаки під час виборів у США
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить наступного тижня відомі йому дані щодо хакерських атак під час президентських виборів у США.
Про це повідомляє Reuters.
"Я знаю речі, про які інші люди не знають. Ви дізнаєтеся про них у вівторок або середу", – сказав Трамп.
Він, як і раніше, заявив, що хакерські атаки на ресурси Демократичної партії США, відповідальність за які Вашингтон поклав на Москву, могли бути здійснені «кимось», крім Росії.
Трамп додав, що багато знає про комп’ютерних хакерів, і що це той випадок, коли «дуже важко щось довести».
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Трамп не став нічого уточнювати, проте додав, що будь-який комп’ютер є об’єктом зламу.
"Це дуже важливо. Якщо у вас є щось дуже важливе, напишіть це і передайте кур'єром, по-старому", - сказав він, додавши, що жоден комп’ютер не є безпечним і його "не хвилює, що вони говорять".
Обраний президент США заявив, що Сполучені Штати під його керівництвом матимуть «прекрасні відносини» з багатьма країнами у всьому світі, в тому числі з Росією та Китаєм.