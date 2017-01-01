У Новорічну ніч в німецькому Нюрнберзі стався вибух піротехніки

Про це повідомив генеральний консул України в Мюхені на своїй сторінці у Facebook.

"Близько 0.30 1 січня 2017 р. (за місцевим часом) поблизу центру м.Нюрнберг (вул. Реннвег) стався вибух. Попередньою причиною вибуху є використання несертифікованої новорічної піротехніки", - написав він.

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Також він додав, що за попередньою інформацією кримінальної поліції м. Нюрнберг (станом на 10:00), серед постраждалих (загалом 5 осіб) громадян України немає.