В Азербайджані стався вибух на газопроводі (відео)

В Азербайджані, неподалік від Баку на газопроводі стався вибух, повідомляє APA з посиланням на МНС країни.

Зазначається, що вибух стався о 7-й ранку за місцевим часом в районі сел. Сангачали Гарадагського району, після чого почалася пожежа.

На місці працювали рятувальники, пізніше пожежа була ліквідована, повідомили в МНС, зазначивши, що подача газу в магістральний трубопровід припинена.

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Повідомляється, що це другий вибух на даній ділянці за останні дні: попередній раз інцидент там стався 27 грудня.

Нагадаємо, в Казахстані у селищі Шахан внаслідок обвалу багатоповерхового будинку загинули 9 осіб. Про це повідомляє прес-служба Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Казахстану. "… з-під завалів витягнуто дев'ять загиблих. З них троє чоловіків, троє жінок, троє дітей, двоє - діти 2016 року народження, один - 2010 року народження", - йдеться в повідомленні.

В той же час, сьогодні вранці з-під завалів рятувальники витягнули людину, яка вижила.