Протягом кількох тижнів іракські війська звільнять Мосул - Олланд
Французький президент Франсуа Олланд, перебуваючи з візитом у Багдаді, заявив, що іракські війська протягом кількох тижнів звільнять Мосул від бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".
Про це повідомляє DW, посилаючись на агентство dpa.
"ІД відступає, тож міжнародна спільнота повинна посилити підтримку іракських збройних сих", - сказав Олланд на спільній прес-конференції з прем'єр-мінстром Іраку Хайдером аль-Абаді.
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Перед зустріччю з главою іракського уряду Олланд відвідав французьких військових, які надають іракській армії підтримку в операції зі звільнення Мосула.
Нагадаємо, що 29 грудня іракські війська розпочали другу фазу наступу на Мосул.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в іракській столиці Багдаді прогримів вибух. За даними поліції та медпрацівників, загинули щонайменше 35 осіб. Ще щонайменше 60 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, заявили в поліції. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".