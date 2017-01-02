Протягом кількох тижнів іракські війська звільнять Мосул - Олланд

Про це повідомляє DW, посилаючись на агентство dpa.

"ІД відступає, тож міжнародна спільнота повинна посилити підтримку іракських збройних сих", - сказав Олланд на спільній прес-конференції з прем'єр-мінстром Іраку Хайдером аль-Абаді.

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Перед зустріччю з главою іракського уряду Олланд відвідав французьких військових, які надають іракській армії підтримку в операції зі звільнення Мосула.

Нагадаємо, що 29 грудня іракські війська розпочали другу фазу наступу на Мосул.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в іракській столиці Багдаді прогримів вибух. За даними поліції та медпрацівників, загинули щонайменше 35 осіб. Ще щонайменше 60 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, заявили в поліції. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".