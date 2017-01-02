Обама натякнув, про що буде його прощальна промова

Президент США Барак Обама виступить з прощальною промовою 10 січня, щоб підвести підсумок свого перебування на посаді і подякувати своїм прихильникам. Про це йдеться в його заяві, поширеній в понеділок, передає Reuters.

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«Я думаю, що це шанс подякувати вам за цю чудову подорож, відзначити, як завдяки вам на краще за ці вісім років змінилася країна, а також поділитися деякими думками про те, куди ми йдемо», – зазначив Обама.

«З 2009 року ми зіткнулися з певними проблемами, і стали сильнішими, пройшовши через них. Це тому, що ми ніколи не переставали вірити, що разом ми зможемо змінити цю країну на краще», - додав Обама, можливо, натякаючи на тему прощального обігу.

Інавгурація республіканця Дональда Трампа відбудеться 20 січня. В ході своєї виборчої кампанії Трамп пообіцяв скасувати багато заходів політики Обами, включно з його законом про охорону здоров'я.

Обама, який підтримував суперницю Трампа Хілларі Клінтон, заявив, що прагне забезпечити плавний перехід влади, незважаючи на серйозні політичні розбіжності з його наступником.