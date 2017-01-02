Помер англійський письменник Джон Берджер

Про це повідомляє The Guardian.

Берджер народився 5 листопада 1926 року в Лондоні, навчався у школі Святого Едварда, з 1944 року по 1946 рік служив у Британській Армії. Згодом вступив до школи мистецтв Челсі і в Центральну школу мистецтв Лондона.

У 1972 році за роман «G» отримав Букерівську премію. Став відомий широкій публіці в тому ж році після виходу чотирисерійного фільму BBC «Мистецтво бачити» (англ. Ways of Seeing). У 1991 році Берджер отримав премію Петрарки.

Як зазначає The Guardian, протягом багатьох років Берджер жив у французьких Альпах, а останні роки провів у Парижі.