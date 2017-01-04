У Стамбулі затримали п'ятьох підозрюваних у підготовці теракту в нічному клубі
Турецька поліція в середу затримала щонайменше п'ятьох підозрюваних, які, за попередніми даними, були пов'язані з кривавим терактом в нічному клубі Стамбула.
Як повідомляє AP з посиланням на місцеві ЗМІ, всі підозрювані, за попередніми даними, є членами терористичної організації "Ісламська держава".
Операція була проведена в Егейському порту міста Ізмір і триває досі.
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Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі у новорічну ніч в результаті стрілянини в нічному клубі загинули 39 осіб, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб, українських громадян серед них немає.
Нічний клуб Reіna - один з найбільших в Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.
Рада Безпеки ООН засудив терористичну атаку в нічному клубі в Стамбулі.