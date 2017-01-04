У Стамбулі затримали п'ятьох підозрюваних у підготовці теракту в нічному клубі

Як повідомляє AP з посиланням на місцеві ЗМІ, всі підозрювані, за попередніми даними, є членами терористичної організації "Ісламська держава".

Операція була проведена в Егейському порту міста Ізмір і триває досі.

Читайте такожУ Туреччині встановили особу терориста, який влаштував криваву стрілянину у нічному клубі Стамбула

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі у новорічну ніч в результаті стрілянини в нічному клубі загинули 39 осіб, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб, українських громадян серед них немає.

Нічний клуб Reіna - один з найбільших в Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.

Рада Безпеки ООН засудив терористичну атаку в нічному клубі в Стамбулі.