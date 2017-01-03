У Стамбулі заарештували 12 осіб у справі щодо теракту у нічному клубі

У Стамбулі поліція затримала 12 осіб, яких підозрюють у причетності до нападу на нічний клуб у новорічну ніч, передає Російська служба ВВС.

Зазначається, що наразі також триває і пошук самого нападника.

Зокрема, як повідомляє Associated Press, спецоперація по розшуку та затриманню підозрюваного у скоєнні нападу на нічний клуб Reina у понеділок пройшла безрезультатно.

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Зазначається, що операція була проведена в одному з будинків стамбульського району Зейтинбурну, в ній були задіяні загони спеціального призначення і вертоліт.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція затримала вісім осіб, підозрюваних у причетності до теракту в стамбульському нічному клубі.

У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини повідомили, що десятки людей були затримані минулого тижня за підозру у зв'язках із терористами .

Нагадаємо, у Стамбулі в новорічну ніч в наслідок стрілянини у нічному клубі загинули 39 людей, з них 16 - іноземні громадяни. Поранено 69 осіб.

Нічний клуб Reina - один із найбільших у Стамбулі - розташований в історичному районі міста Ортакей. На момент атаки в ньому перебували понад 500 осіб.