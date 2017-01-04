Генсек ООН сподівається на тісну співпрацю з США після інавгурації Трампа

Як повідомляє Центр новин ООН, про це повідомив представник офісу прес-секретаря організації Фархан Хак.

"Я можу підтвердити, що в середу вранці генеральний секретар ООН поговорив по телефону з обраним президентом США Дональдом Трампом", - сказав Хак.

За його словами, цей дзвінок був протокольним, свого роду попереднім знайомством. Співрозмовники в позитивному руслі обговорили цілий ряд питань, пов'язаних із співпрацею між ООН і США.

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Відповідаючи на питання журналістів, Хак сказав, що в ході бесіди питання про бюджет ООН не обговорювалося.

Він підкреслив, що Гутерріш сподівається на тісну співпрацю з Трампом після його інавгурації.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2016 року Трамп назвав ООН "клубом для спілкування і хорошого проведення часу".

"Організація Об'єднаних Націй має великий потенціал, але зараз це просто клуб для зібрання людей, спілкування і хорошого проведення часу. Дуже сумно", – заявив Трамп.

Як відомо, новообраний президент закликав США накласти вето на резолюцію в Раді безпеки ООН про припинення поселенської діяльності на палестинських територіях, але делегація Сполучених Штатів в ООН утрималася при голосуванні.

Також після голосування Радою безпеки ООН за відповідну резолюцію Трамп заявляв, що після його інавгурації відносини США з ООН зміняться.

28 грудня Трамп заявив, що буде використовувати фінансування Сполученими Штатами організації як інструменту, за допомогою якого можна домогтися серйозних змін у діяльності ООН. При цьому Трамп не уточнив, які зміни він мав на увазі.

За словами Трампа, в ООН існує величезний потенціал, який вона не використовує. На його думку, без реформування діяльність ООН стане марною тратою часу і грошей.