У Трампа назвали дату його першої прес-конференції
18:36, 03 січня 2017Світ
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Першу велику прес-конференцію Дональда Трампа після його обрання президентом США планується провести 11 січня.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це заявила радник Трампа Келліен Конвей, передає СNN.
За її словами, дата прес-конференції – 11 січня — узгоджена з Трампом.
Раніше Трамп не збирав журналістів після своєї перемоги на виборах президента США, а спілкувався зі своїми виборцями та пресою за допомогою Twitter та інтерв'ю.
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Зазначається, що новообраний президент США мав намір провести прес-конференцію у середині грудня, проте відклав її.
Раніше Обама, який підтримував суперницю Трампа Хілларі Клінтон, заявив, що прагне забезпечити плавний перехід влади, незважаючи на серйозні політичні розбіжності з його наступником.
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