У Трампа назвали дату його першої прес-конференції

Про це заявила радник Трампа Келліен Конвей, передає СNN.

За її словами, дата прес-конференції – 11 січня — узгоджена з Трампом.

Раніше Трамп не збирав журналістів після своєї перемоги на виборах президента США, а спілкувався зі своїми виборцями та пресою за допомогою Twitter та інтерв'ю.

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Зазначається, що новообраний президент США мав намір провести прес-конференцію у середині грудня, проте відклав її.

Раніше Обама, який підтримував суперницю Трампа Хілларі Клінтон, заявив, що прагне забезпечити плавний перехід влади, незважаючи на серйозні політичні розбіжності з його наступником.