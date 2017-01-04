Стрілянина у ресторані в Стамбулі: двоє поранених

В Стамбулі невідомий відкрив стрілянину в одному з ресторанів у районі Фатіх, попередньо двоє осіб було поранено, повідомляє Новое время.

Пізніше стало відомо, що до стрілянини можуть бути причетні двоє чоловіків. Правоохоронці розцінюють напад як поодинокий випадок.

Читайте такожБерлін після трагедії на різдвяному ярмарку: місцеві несуть квіти і свічки (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, в новорічну ніч озброєний невідомий влаштував стрілянину в нічному клубі Стамбула.

Чоловік, одягнений як Санта-Клаус, застрелив поліцейського та цивільну особу у входу в клуб, після чого увірвався до приміщення і відкрив стрілянину.

В результаті нападу загинули 39 осіб і ще не менше сорока зазнали поранень. За даними МЗС України, українців серед загиблих немає.