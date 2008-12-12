У Римі оголосили надзвичайний стан

У Римі 12 грудня був оголошений режим надзвичайної ситуації у зв`язку з розливом Тібру, передає агентство Reuters.

Річка вийшла з берегів після кількох днів безперервних дощів. За словами мера Рима, тільки в одну ніч випала місячна норма опадів.

Багато підземних переходів виявилися залиті водою, порушено залізничне і авіаційне сполучення, за деякими даними, одна людина загинула.

Італійські профспілки на прохання властей відмінили запланований на 12 грудня страйк. Дощі йдуть не тільки в Римі, а й по всій Італії. У ряді міст на півдні країни закриті школи.