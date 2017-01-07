Росія нічого не зробила для боротьби з ІДІЛ у Сирії - Пентагон

Таку думку міністр оборони США Еш Картер висловив в інтерв'ю WSJ.

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«Мені здається, це частина його (Путіна - УНІАН) самосприйняття. Одним з факторів, якими він вимірює успішність своєї політики, є не те, яких результатів він досягає на землі, а те, який рівень дискомфорту він створює для решти світу», - зазначив Картер.

Він також прямо заявив, що російські військові, які в останні місяці брали на себе все більш активну роль у підтримці президента Сирії Башара Асада, були марні в боротьбі з ІДІЛ.

«Вони не зробили нічого для боротьби з «Ісламською державою». Вони борються проти поміркованої опозиції разом з урядом Сирії. Все, що вони зробили, було неправильно і прямо протилежно тому, що вони обіцяли», - додав Картер.

Російське керівництво також не виконало обіцянку використовувати свої позиції в Сирії, щоб «полегшити перехід» від влади Асада до більш широкого уряду, який включив би у себе помірковану опозицію.

«Вони цього не зробили, вони не сприяли переходу. Вони тільки вдвічі посилили громадянську війну», - підсумував Картер.

Нагадаємо, 6 січня стало відомо, що Міноборони РФ приступило до скорочення угруповання військ в Сирії згідно з рішенням російського президента Володимира Путіна, першої зону конфлікту покине авіаносна група ВМФ РФ на чолі з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов".