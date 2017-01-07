Керрі виступив із критикою на адресу Трампа за використання Twitter
23:45, 07 січня 2017Світ
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Держсекретар США Джон Керрі заявив, що не вважає електронну сторінку в Twitter обраного президента Дональда Трампа хорошим способом комунікації з приводу міжнародних політичних питань.
Джон Керрі / REUTERS
Про це повідомляють "РИА Новости", посилаючись на телеканал ABC News.
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"Я не роблю заяви стосовно міжнародної політики в Twitter. Не думаю, що 140 символів дозволяють адекватно справлятися зі складними виборами, які ми робимо", — сказав Керрі, відповідаючи на запитання ведучого з приводу твітів обраного президента Дональда Трампа за таким міжнародним темами, як Росія і Тайвань.
Держсекретар висловив надію, що влада США обере інший тип комунікації.
"Проте це залежить від нової адміністрації", — зазначив Керрі.
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