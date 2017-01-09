Золотий глобус 2017: тріумфатором церемонії очікувано став мюзикл "Ла-Ла Ленд" (фотогалерея)

Тріумфатором церемонії прогнозовано став мюзикл "Ла-Ла Ленд". Фільм отримав сім нагород - у всіх номінаціях, в яких він був номінований: кращий мюзикл, кращий режисер, кращий сценарій, краща музика, краща пісня, кращі актор і актриса в комедії або мюзиклі (Райан Гослінг і Емма Стоун).

Крім того, фільм встановив рекорд за всю історію премії, зібравши найбільшу кількість нагород.

Водночас, як повідомляє Deutsche welle, в категорії "Кращий драматичний фільм" перемогла кіноповість "Місячне сяйво" про життя афроамериканця, знята Баррі Дженкінс.

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Кращим актором у драматичному фільмі визнаний Кейсі Аффлек за роль у стрічці "Манчестер біля моря", а кращою актрисою в цьому жанрі - Ізабель Юппер за роль у стрічці "Вона".

За кращу роль другого плану "Золотий глобус" отримав Аарон Тейлор-Джонсон, який зіграв у фільмі "Під покровом ночі". У номінації краща актриса другого плану отримала нагороду Віола Девіс за роль у фільмі "Паркани".

Французька кінострічка "Вона" режисера Пола Верховена також перемогла в категорії "Кращий зарубіжний фільм", випередивши, серед інших, трагікомедію німецького режисера Марен Аде "Тоні Ердманн".

Кращим драматичним серіалом стало телевізійне шоу від Netflix "Корона", обійшовши головних фаворитів - "Гру престолів" і "Світ Дикого Заходу". Кращим комедійним серіалом журі визнало шоу "Атланта".

Нагороду в категорії кращий актор в драматичному серіалі отримав Біллі Боб Торнтон за роль в серіалі "Голіаф", а кращою актрисою в аналогічній категорії стала Клер Фой - "Корона".

Кращим актором у комедійному серіалі став Дональд Гловер - "Атланта", актрисою - Трейсі Елліс Росс - "Чорнуватий".

Кращим актором в телефільмі або міні-серіалі став Том Хіддлстон - "Нічний адміністратор", а актрисою Сара Полсон - "Американська історія злочинів".

Нагороди в категорії найкращий актор та актриса другого плану в серіалі, міні-серіалі або телефільмі отримали Х'ю Лорі і Олівія Колман за ролі в міні-серіалі "Нічний адміністратор".

В номінації "Кращий анімаційний фільм" перемогу здобув "Зоотрополис".

Ну а почесна премія імені Сесіла Б. ДеМилла за внесок у розвиток кінематографа дісталася Меріл Стріп.

"Золотий глобус" присуджується з 1942 року за кінофільми і телевізійні картини, визначені акредитованими в Голлівуді іноземними журналістами (HFPA). Премія вручається у 25 номінаціях.