«Медведєв вішає нам локшину на вуха» - журналіст

Один із лідерів російського руху «Ми» Роман Доброхотов перервав виступ президента Росії Дмитра Медведєва під час науково-практичної конференції про значення російської конституції.

Доброхотов заявив, що вимагає від Дмитра Медведєва повернути країні вільні вибори і відмовитися від зміни Основного закону.

Роман Доброхотов так пояснив причину свого вчинку: «Під час виступу президента я зрозумів, що лицемірство, з яким він розповідає про права і свободи людини, є просто надмірним. Медведєв захищає Конституцію після того, як він запропонував поправки з продовження терміну. Я встав і сказав: «Що ви його слухаєте? Він вішає на вуха локшину. Сам собі продовжив термін, а тепер розповідає про права і свободи. Після цього мене скрутили охоронці і відвели до відділення. Це не було якоюсь спеціальною акцією... Коли в мене увірвався терпець, я сказав те, що думав», – розповів московський журналіст.

Увечері 12 грудня стало відомо, що Романа Доброхотова звільнили з радіостанції «Говорить Москва», де він до недавнього часу вів щотижневу дискусійну програму.

Радіо Свобода