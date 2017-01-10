Подвійний вибух біля парламенту Афганістану: десятки загиблих і поранених (фото)
Щонайменше 21 людина загинула в результаті двох вибухів у столиці Афганістану Кабулі.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Десятки людей отримали поранення, передають інформагентства.
Вибухи сталися біля будівлі парламенту країни в той момент, коли покидали його працівники. Серед постраждалих багато цивільних осіб.
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Влада країни повідомляє, що перший вибух був здійснений смертником, а другий - за допомогою бомби, закладеної в автомобілі.
Відповідальність за напад взяли на себе бойовики "Талібану". Представник руху заявив, що метою були співробітники розвідувального агентства країни.
Раніше у вівторок стався вибух в місті Лашкаргах в провінції Гільменд. Місцева влада повідомила про 7 загиблих.
Мирні переговори між урядом Афганістану і рухом "Талібан", які йшли в останні місяці, провалилися.
Після цього напади бойовиків в країні поновились. Багато експертів очікують, що кількість нападів найближчим часом збільшиться.