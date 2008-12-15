Влада Росії хоче задушити опозицію у зародку - експерт

Влада Росії присікає проведення «Маршів незгодних», щоб задушити опозицію у зародку.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив директор Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Вячеслав ІГРУНОВ.

«Опозиціонери, як правило, посилюються, коли їхні дії не зустрічають опору з боку влади. Влада вивчила це явище і вважає, що доки «незгодні» перебувають у зародку, їх можна легко задушити», - сказав В.ІГРУНОВ.

На його думку, саме тому влада досить жорстко придушує проведення «Маршів незгодних».

Водночас експерт, коментуючи вчорашній мітинг «незгодних», зазначив, що у російської влади завищені побоювання, оскільки Росія абсолютно не готова до протестного руху, і навіть нинішня економічна криза не призведе до масової підтримки опозиційного руху.

«На мій погляд, не варто так жорстко пресувати «незгодних», але у влади свої страхи і свої побоювання», - сказав В.ІГРУНОВ.

Крім того, В.ІГРУНОВ вважає, що консолідувати російську опозицію практично неможливо.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня організований опозиційним рухом «Інша Росія» «Марш незгодних» було фактично зірвано правоохоронними органами. За даними ГУВС Москви, більше 90 осіб були затримані за спробу провести несанкціонований "Марш незгодних" у районі Пушкінської та Тріумфальної площ.