Емоційне прощання Обами (фотогалерея)

"Америка стала кращою, більш сильною країною, ніж це було, коли ми починали", - зазначив Обама.

Наприкінці промови, висловлюючи подяку своїй дружині, він не зміг стримати сльози.

У залі зібралися близько 20 тисяч осіб. Обама обійнявся з деякими з них, а також зі своєю дружиною Мішель і віце-президентом Джо Байденом.

Перший темношкірий президент США, якому зараз 55 років, був обраний на пост в 2008 році.

Його наступник, республіканець Дональд Трамп, уже обіцяв скасувати деякі реформи Обами. 20 січня 2017 року обраний президент складе присягу і офіційно вступить на посаду.