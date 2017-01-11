Емоційне прощання Обами (фотогалерея)
12:33, 11 січня 2017Світ
2849 0
Барак Обама 10 січня виступив у Чикаго з прощальною промовою до американців в якості президента США.
Барак Обама та Джо Байден / REUTERS
"Америка стала кращою, більш сильною країною, ніж це було, коли ми починали", - зазначив Обама.
Наприкінці промови, висловлюючи подяку своїй дружині, він не зміг стримати сльози.
У залі зібралися близько 20 тисяч осіб. Обама обійнявся з деякими з них, а також зі своєю дружиною Мішель і віце-президентом Джо Байденом.
Перший темношкірий президент США, якому зараз 55 років, був обраний на пост в 2008 році.
Його наступник, республіканець Дональд Трамп, уже обіцяв скасувати деякі реформи Обами. 20 січня 2017 року обраний президент складе присягу і офіційно вступить на посаду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Прощальна промова Обами