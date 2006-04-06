В Сербії говоритимуть українською

Українську мову офіційно визнано в Сербії. З першого липня вона отримає в цій країні статус регіональної.

Про це повідомив сербський міністр із прав людини та національних меншин Расим ЛАЙЖИК, повідомляє Інститут масової інформації.

Українською послуговуватимуться в місцевих органах влади, судах та навчальних закладах. Це перший випадок, коли державну мову України роблять офіційною за кордоном.

У Сербії проживає досить численна українська діаспора. Держава долучилася до Європейської хартії про захист регіональних мов та мов національних меншин ще торік. І, згідно з цим документом, тамтешня влада зобов’язалася сприяти їхньому використанню.