Трамп ухилився від відповіді щодо свого ставлення до нових санкцій проти РФ

Про це він сказав на першій прес-конференції для журналістів після обрання президентом США.

Трампа спитали, чи відхилить він санкції чинного президента США Барака Обами, запроваджені через кібератаки РФ на американські установи під час президентських виборів у 2016 році, а також що він думає про законопроект сенаторів, який передбачає запровадження жорсткіших санкцій у відповідь на хакерські атаки.

Зокрема, журналісти згадали ім’я сенатора Ліндсі Грема, який закликає до жорсткіших санкцій.

Читайте такожТрамп визнав причетність Росії до кібератак на США

Cвоєю чергою Трамп висміяв Грема, який є одним із найзатятіших критиків обраного президента.

Спочатку Трамп перепитав, який саме законопроект Грем збирається йому відправити, після чого сказав: «Я не чув, що Ліндсі Грем збирається це зробити».

Обраний президент, говорячи про Грема, сказав: «Я змагаюсь із ним упродовж певного періоду часу. Одного дня він розіб’є один відсоток цього бар’єру».

Трамп завершив свою відповідь словами, що насправді Грем є гарною людиною.

Як повідомляв УНІАН, Грем є одним із сенаторів США, який закликав Трампа покарати Росію за хакерські атаки. Він 10 січня разом з іншими сенаторами представив законопроект про запровадження жорсткіших санкцій проти Росії через кібератаки, який також передбачає заборону визнання анексії Криму.