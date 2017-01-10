У Сенаті США представили законопроект про санкції щодо РФ через кібератаки

Авторами документа виступили впливові сенатори, представники обох партій, зокрема республіканці Джон Маккейн, Ліндсі Грем, Роберт Портман, а також демократи Бен Кардін і Боб Менендес, повідомляє ТАСС.

Згідно з пояснювальними матеріалами, наданими апаратом сенатського комітету у закордонних справах, пропонується законодавчо закріпити положення виконавчого указу президента США Барака Обами від 1 квітня 2015 року про запровадження обмежень проти осіб, причетних до шкідливої активності в кіберпросторі, яка загрожує національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів.

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Крім цього, законопроект передбачає обов'язкове запровадження заборони на видачу американських віз та арешт активів тих, хто підриває кібербезпеку державної, приватної інфраструктури або демократичних інститутів. Більш того, обмеження запроваджуються і проти тих, хто надає хакерам фінансову і матеріальну підтримку.

Розробники законопроекту вважають за потрібне запровадити санкції за співпрацю з російським оборонним і розвідувальним сектором, включаючи Федеральну службу безпеки та головне управління генерального штабу збройних сил Росії (колишнє ГРУ). Міністру національної безпеки США надаються повноваження провести публічні заходи з метою поінформувати громадськість про можливі кіберзагрози. На реалізацію запропонованих заходів сенатори пропонують виділити 25 млн доларів у 2018 і 2019 фінансових роках.

Як повідомляв УНІАН, Обама заявив про введення санкцій проти 9 розвідувальних установ і осіб з РФ та оголосив персонами нон грата 35 російських дипломатів через кібератаки на американські установи.

Американський президент зазначив, що Державний департамент закриває дві російські установи в штаті Меріленд і Нью-Йорку, які використовувалися російськими службовцями для збирання розвідувальної інформації. Також Обама назвав 35 дипломатів співробітниками російської розвідки в США.

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Санкції запроваджено проти Федеральної служби безпеки РФ, Головного управління (Головного розвідувального управління) Генерального штабу збройних сил РФ, некомерційної організації «Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики» (Москва), ТОВ «Спеціальний технологічний центр» (Санкт-Петербург), ТОВ «Цифрова зброя і захист» (колишня назва Esage Lab).

Також обмежувальні заходи, запроваджено щодо начальника Головного управління Генштабу Збройних сил РФ – заступника начальника Генштабу Ігоря Коробова і двох його перших заступників Володимира Алексєєва та Ігоря Костюкова, а також заступника Сергія Гизунова.

Крім того, до списку внесено хакерів Євгена Богачова (проживає в Анапі) і Олексія Бєлана (проживає в Краснодарі).