Влада Німеччини встановить однаковий рівень доходу для чоловіків та жінок

За словами міністра у справах сім'ї Мануели Швезіг, настав час "відмінити табу" на публічне обговорення розміру зарплат, передає Європейська правда.

Утім, навіть за підтримки уряду цей законопроект може зіткнутися зі спротивом парламенту. Депутат від правлячої партії ХДС Крістіан фон Штеттен заявив, що близько 4000 компаній після ухвалення закону будуть переобтяжені бюрократичними процедурами.

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У разі ухвалення законопроект дозволить співробітникам компаній, де працюють понад 200 осіб, бачити, скільки їхні колеги в рамках однієї компанії заробляють на еквівалентній позиції.

Також схвалений урядом законопроект передбачає, що підприємства, де працює більше 500 працівників, повинні будуть регулярно публікувати оновлення інформації про структуру та розмір заробітної плати працівників і "показати, що вони дотримуються однакових правил оплати праці (незалежно від статі працівника. – Ред.)".

За даними Deutsche Welle, у Німеччині чоловіки в середньому заробляють на 21% більше, ніж жінки, тоді як середній показник по ЄС різниці в оплаті праці чоловіків та жінок становить 16,5% за даними 2015 року. Навіть з урахуванням того, що все більше жінок працюють неповний робочий день або на низькооплачуваних роботах, розрив в оплаті праці чоловіків і жінок з однаковою кваліфікацією залишається на рівні 7%.