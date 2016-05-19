Обама підвищив оплату за понаднормову роботу для американців

В цьому указі максимальна зарплата працівника, який працює понаднормово, тобто понад 40 годин на тиждень, збільшилась удвічі, а саме – з 23660 майже до 47500 доларів.

Указ торкнеться в першу чергу працівників ресторанів фастфуду і магазинів, у яких зарплати менеджерів нерідко майже не перевищують зарплат рядових співробітників, передає Голос Америки.

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«Якщо ви працюєте більше 40 годин на тиждень, то вам повинні за це заплатити або надати вам додатковий вихідний, який ви зможете провести з рідними і близькими, – заявив Обама. – Це один з найважливіших заходів, прийнятих нами для поліпшення оплати праці представників середнього класу».

За оцінками Білого дому, протягом наступних 10 років працівникам за наймом буде виплачуватися щорічно 1,2 мільярда доларів.

Будуть реальні цифри відповідати цим оцінками, поки неясно.

Національна федерація роздрібної торгівлі – лобістська організація, що представляє інтереси магазинів, – заявила, що, внаслідок указу Обами, роботодавці, можливо, скоротять час роботи до 40 годин в тиждень, щоб не платити понаднормові, які в півтора рази підвищують оплату перших 40 годин роботи. Якщо це станеться, то люди стануть проводити менше часу на роботі, однак не стануть більше заробляти.

Представники Білого дому заявили, що при колишніх нормативах тільки 7 відсотків службовців у США мали право на оплату понаднормових годин. Після того, як 1 грудня указ Обами увійде в силу, ця цифра складе 35 відсотків.