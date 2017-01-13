Обама скасував політику "сухих і мокрих ніг" для кубинців

Про це пише РБК з посиланням на Associated Press.

Рішення про скасування правила, яке також відоме як політика "сухих і мокрих ніг", "набирає чинності негайно", - повідомив Обама. Американський лідер також зазначив, що "кубинські громадяни, які намагаються незаконно в'їхати в США і не мають права на надання гуманітарної допомоги, будуть підлягати висилці з країни відповідно до законодавства США".

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"Ми ставимося до кубинських мігрантів так само, як і до мігрантів з інших країн"», - зазначив Обама. За його словами, кубинський уряд вже погодився прийняти повернення тих громадян Куби, яким було наказано покинути США.

Кубинська влада, у свою чергу, як зазначає агентство, "високо оцінила" подібне рішення. У заяві, зачитаній в ефірі державного телебачення Куби, місцевий уряд назвав підписання угоди "важливим кроком у просуванні відносин" між США і Кубою. Такий хід, як зазначили представники кабміну, "спрямований на те, щоб гарантувати нормальну, безпечну і впорядковану міграцію".

Політика "сухих і мокрих ніг" була введена в США 1995 році президентом Біллом Клінтоном. Тоді правило уявлялося як переглянутого і більш ліберального імміграційного рішення, яке дозволило захопленим в море кубинцям приїхати в США і стати легальними жителями країни протягом року.