У Пакистані вантажівка протаранила школу для дівчаток: загинули п'ятеро, ще 30 постраждали

Як повідомляє Daily Pakistan, жертвами стали п'ять осіб, близько 30 отримали серйозні травми.

Наголошується, що серед загиблих - викладач і четверо школярок. Сам водій зник з місця злочину, але поліцейським вдалося його розшукати і затримати. Інцидент стався, коли відмовили гальма, внаслідок чого водій втратив контроль над автомобілем.

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Як повідомляє Хinhuanet, це була школа для дівчаток.

За даними видання вантажівки не впорався з керуванням і врізався в навчальний заклад.

Раніше у Пакистані розбився літак з 40 пасажирами на борту.