У Бразилії під час тюремного бунту вбито понад 30 людей

Поліцейські увійшли на територію в'язниці у північно-східному штаті Ріу-Гранді-ду-Норті, де ще напередодні озброєні в'язні вирвалися зі своїх камер. Про це з посиланням на поліцію передає Deutsche Welle.

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На території в'язниці поліція виявила, що частина загиблих в'язнів була обезголовлена. Схожі інциденти траплялися і в ході інших нещодавніх тюремних заворушень у країні.

Загальна кількість убитих з початку 2017 року в ході заворушень в'язнів сягнула 116 осіб. Бунти пов'язують із протистоянням двох найбільших наркокартелів країни, один з яких базується в Ріо-де-Жанейро, а інший - в Сан-Паулу.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня у штаті Рорайма на півночі Бразилії були вбиті щонайменше 33 в'язні. Групі ув'язнених вдалося зламати замки у камерах і проникнути в інше крило будівлі. Більшість жертв були обезголовлені, деякі з них були розчленовані. Вбивства були вчинені через кілька днів після того, як у в'язниці стався бунт, внаслідок якого загинули 56 людей.