Директор ЦРУ закликав Трампа стежити за висловлюваннями і бути обережним з Росією

Директор ЦРУ Джон Бреннан, який покидає посаду, у неділю в інтерв'ю Fox News Sunday порадив Дональду Трампу, перш ніж той займе президентське крісло, не прощати Росії її нещодавні дії і стежити за своїми висловлюваннями.

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"Спонтанність - це не те, що захищає інтереси національної безпеки, і тому, коли він говорить або коли він реагує, просто переконайтеся, що він розуміє, що наслідки та вплив на Сполучені Штати можуть бути серйозними. Це більше, ніж пан Трамп, це стосується США", - цитує Бреннана Reuters.

Як відомо, Трамп минулого тижня звинуватив розвідувальне співтовариство у можливому витоку інформації щодо нібито наявності у Кремля компромату на нього. У Twitter Трамп звинуватив спецслужби в методах, що нагадують "нацистську Німеччину".

"Що я вважаю обурливим, це порівняння розвідувального співтовариства з нацистською Німеччиною. Це велика образа", - сказав Бреннан.

Директор ЦРУ стурбований темою відносин США з Росією, які Трамп пообіцяв поліпшити.

"У Трампа ще немає повного розуміння дій Росії", - сказав Бреннан, згадавши анексію Криму, підтримку президента Башара Аль-Асада в громадянській війні в Сирії і дії Москви в кіберпросторі.

Раніше УНІАН повідомляв, що американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році. У свою чергу, адвокат і спеціальний радник Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що опублікований документ, в якому йдеться про зв'язок Трампа з росіянами – підробка.