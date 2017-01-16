Акціоніст Павленский емігрував з Росії через "донос"

Як повідомляє Громадське, притулок у Франції, за словами Павленского, також попросили його "соратниця" Оксана Шалигіна та їхні діти.

Як повідомив Павленский, стосовно нього та Шалигіної проводиться дослідча перевірка за статтею 132 КК РФ («Насильницькі дії сексуального характеру»).

Він звинуватив російську владу в спробі "політичної ліквідації з допомогою операції силових структур".

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За словами Павленского, жінка, яка вдавала з себе близьку подругу родини, висунула звинувачення в сексуальному насильстві Павленському та його цивільній дружині за статтею, що не потребує доказів для затримання. Звинувачення передбачає до 10 років ув'язнення, а значить, передачу двох дітей - 9 і 6 років - в дитячий будинок.

Саме загроза дітям, за словами Павленского та Шалигіної, і стала причиною еміграції. Як розповідає художник, їх попереджали про можливе вілкриття справи. Серйозність ситуації пара усвідомила, коли їх затримали люди в масках, які назвалися представниками карного розшуку. Протримавши Оксану і Петра 8 годин у Слідчому комітеті, їх все-таки відпустили, але попередили, щоб Павленский і Шалигіна не залишали країну. Тим не менше, 15 грудня родина виїхала з Росії.

"З вересня цього року до нас наближалася якась дівчина. Вона була актрисою одного з опозиційних театрів, тому підозр не викликала. Вона шукала спілкування, підтримки і відносин. Ми були відкриті до людей і дали їй можливість зблизитися з нами. Це виявилося фатальним - нашу позицію про вільні стосунки обернули в злочинне насильство проти особистості. Нас спробували зробити жертвами брудної інтриги. Актриса виявилася донощицею, і вечір, проведений у нас в гостях, перетворився на заяву про насильницькі дії сексуального характеру, вчинені групою осіб, тобто мною і моєю найближчою подругою Оксаною. Щоб не годувати чиїсь фантазії, необхідно сказати, що ніякого насильства не було", - розповів Павленський.

"Ми не знаємо, наскільки довго актриса співпрацює з поліцією. Але тепер ми точно знаємо, що в Росії відродився донос. Безумовно, з 30-х років відбулася значна еволюція доносу. Зараз не можна засудити за контрреволюційну діяльність або антирадянську агітацію. Адже "Росія є демократичною федеративною правовою державою з республіканською формою правління", і "у Російській Федерації визнається ідеологічне різноманіття". Але це тільки офіційно", - стверджує художник-акціоніст.