Латвія біля кордону з РФ сформує постійний військовий підрозділ

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Для того, щоб поліпшити можливості реагування Національних збройних сил і забезпечити ефективну комплексну національну оборону та виконати план реалізації поставлених урядом задач, запроваджується постійне представництво збройних сил в Латгалії», – повідомляє оборонне відомство.

"Я радий, що ми отримали таке завдання - створити Національні збройні сили в Латгалії, зміцнюючи тим самим бойову готовність збройних сил і забезпечити більш широку присутність в східній частині латвійського регіону", – заявив командувач Національними збройними силами генерал-лейтенант Раймонд Граубе.

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За його словами це не лише покращить оборону на кордоні, а й надасть можливість служити населенню Латгалії ближче до дому, а також зміцнить соціальне середовище.

Згідно із планом дій уряду, підрозділ повинен з’явитися до 30 жовтня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, в грудні у ЗМІ з’явилась інформація, що Латвія має намір побудувати захисні споруди у волості, яка межує із Росією.