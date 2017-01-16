Трамп не буде використовувати Twitter президента США і продовжить вести персональний аккаунт

Про це повідомляє The Independent.

Після перемоги на президентських виборах манера Трампа вести Twitter стала викликати занепокоєння американських громадян. З допомогою соціальних мереж ексцентричний мільярдер не тільки змінював ситуацію на фондових ринках, але і безпосередньо ображав своїх політичних опонентів. За чутками, обраний президент збирався відмовитися від використання @realDonaldTrump і перейти на @POTUS, але не став цього робити.

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Сам Трамп зазначив, що передумав видаляти свій особистий Twitter-акаунт через велику кількість підписників.

«Отже, разом із Facebook, Twitter і Instagram у мене 46 мільйонів фоловерів— це дуже багато. Я мабуть залишу @realDonaldTrump і продовжу твітити. Я сподівався, що зможу приділяти цьому менше часу, ніж раніше, але безчесні нападки ЗМІ змушують мене повертатися до цього», — пояснив він.

Відзначається, що після інавгурації, яка запланована на 20 січня, усі акаунти Білого дому перейдуть у розпорядження нової адміністрації разом з @POTUS, який також буде використовуватися штабом новообраного президента.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держсекретар США Джон Керрі виступив з критикою на адресу Трампа за використання Twitter. Він заявив, що не вважає електронну сторінку в Twitter обраного президента Дональда Трампа хорошим способом комунікації з приводу міжнародних політичних питань.