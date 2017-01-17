ЄС розкритикував ідею Трампа щодо перенесення посольства США в Ізраїлі

Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу у понеділок, 16 січня, висловили свою незгоду з планом новообраного президента США Дональда Трампа перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалима.

Підставою занепокоєння послужив ризик зростання напруженості у відносинах з арабським світом, передає Deutsche Welle.

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"Дуже важливо для нас усіх утриматися від дій в односторонньому порядку, особливо тих, які можуть мати серйозні наслідки у великих секторах громадської думки у великих частинах світу", - заявила Могеріні.

Нагадаємо, що Дональд Трамп висунув ідею з перенесенням посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима після того, як Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, що засуджує будівництво Ізраїлем поселень на палестинських територіях. Резолюція викликала в Ізраїлі обурення.