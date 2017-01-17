Радник Трампа заявив, що росіяни "готові їсти сніг". Пєсков уточнив

Радник обраного президента США Ентоні Скарамуччі, який бере участь у Давоському форумі, заявив журналістам, що санкції, введені проти Росії адміністрацією Барака Обами, мали протилежний ефект через "характер російських людей", передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Я думаю, що росіяни готові були б їсти сніг, щоб вижити. В моєму розумінні санкції швидше за все згуртували ваш народ навколо президента", - сказав Скарамуччі.

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Журналісти запитали прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, як у Кремлі ставляться до цих слів.

"Те, що санкції багато в чому мають зворотний ефект, причому і для країни, відносно якої вводяться санкції, і щодо тієї країни, яка вводить санкції, про це ми говорили неодноразово і давно", - сказав Пєсков.

"Що стосується таких метафор, то, напевно, з цим можна погодитися, хоча я б уточнив, що, звісно, напевно, все-таки росіяни воліють не сніг їсти, а дуже смачні делікатеси вітчизняного виробництва, яких стає все більше і більше завдяки санкціям", - зазначив прес-секретар Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Барак Обама, який покидає пост президента, на рік продовжив санкції, введені проти Росії в березні 2014 року санкції. Обама пов'язав продовження санкцій з анексією Криму і тією роллю, що Росія, на думку Вашингтона, грає у збройному конфлікті на сході України.