Обама перерахував головні досягнення за 8 років президентства

Про це йшлося під час його прощального звернення до американського народу у Чикаго (штат Іллінойс).

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"Якби я вам сказав 8 років тому, що Америка поверне назад серйозний спад економіки, перезавантажить нашу автомобільну промисловість та розпочне найдовший період створення робочих місць у нашій історії... Якби я сказав, що ми відкриємо новий етап (відносин) з кубинським народом, зупинимо ядерну програму Ірану без жодного пострілу та усунемо організатора атак 11 вересня (2001 року)... Якби я сказав вам, що ми виграємо рівноправність у шлюбі та забезпечимо право на медичне страхування для наших ще 20 мільйонів співгромадян... Якби я вам це усе сказав, ви, ймовірно, відповіли би, що наші цілі дещо зависокі", - заявив Обама.

"Але це те, що ми зробили. Це те, що ви зробили. Ви принесли зміни. Ви відповіли на надії людей майже за всіма показниками, Америка є кращою, сильнішою країною, ніж це було, коли ми починали", - наголосив Обама.

Як повідомляв УНІАН, Обама 10 січня виступив у Чикаго із прощальною промовою до американців як президент США.