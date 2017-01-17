У Давосі відкривається 47-й Всесвітній економічний форум

Він пройде з 17 по 20 січня під гаслом «Чуйне і відповідальне керівництво».

Як очікують організатори, цього року форум збере рекордну кількість учасників, близько 3 тис. Тисяч представників влади, міжнародних організацій, бізнесу, громадянського суспільства з усього світу. Також на форумі будуть присутні представники провідних міжнародних організацій, таких як ООН, СОТ, МВФ.

Під час форуму відбудеться близько 400 сесій в чотирьох напрямках: переосмислення глобального співробітництва, реформування капіталізму, пожвавлення глобальної економіки і підготовка до четвертої промислової революції.

Як повідомляв УНІАН, Україну на форумі представить президент Петро Порошенко.

Раніше прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив, що Порошенко матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі. Але брати участь у сніданку, організованому Віктором Пінчуком, він не буде.

Також від України форум відвідає міністр фінансів Олександр Данилюк. Під час візиту до Давосу він візьме участь у зустрічах Порошенка з керівництвом МВФ і ЄБРР, а також проведе двосторонні зустрічі з очільниками Єврокомісії, Світового банку, міністрами фінансів інших країн і з міжнародними інвесторами.

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд цього року не братимуть участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Крім того, не братиме участь в роботі форуму прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Разом з тим, у цьому році форум вперше відвідає глава Китайської Народної Республіки, генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін.