Новий президент Молдови розповів, яку "вудку" просив у Путіна
10:56, 18 січня 2017Світ
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Президент Молдовый Ігор Додон заявив, що в ході переговорів з главою Росії Володимиром Путіним він не просив фінансової допомоги.
Додон / REUTERS
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Ми приїхали сюди не за грошима. Я не просив у Путіна грошей. Дайте нам вудку, рибу ми самі зловимо. Дайте нам можливість заробляти, можливість виробляти і експортувати», - сказав Додон в ефірі радіо «Sputnik.Молдова».
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Раніше з будівлі резиденції нового президента Молдови Ігоря Додона зняли прапор Європейського Союзу. 23 грудня пройшла церемонія інавгурації нового глави держави. Додон закликав до єдності в країні і зобов'язався зберігати нейтралітет Молдови. Він заявив, що в найближчих планах президента – візит в Москву, а потім в Брюссель.
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