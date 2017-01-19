У Бразилії біля берегів Ріо-де-Жанейро упав літак - ЗМІ
21:45, 19 січня 2017Світ
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Літак із 4 пасажирами впав в океан поблизу Ріо-де-Жанейро.
Літак впав в океан біля Ріо-де-Жанейро / alternathistory.com
У Бразилії впав пасажирський літак, серед пасажирів якого був міністр Верховного суду Теорі Заваскі, передає Globo.
Повідомляється, що літак впав у море поблизу острову Раса, на зеленому узбережжі Ріо-де-Жанейро.
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Видання повідомляє, що на борту літака перебували 4 людини, та про тих, хто б міг вижити немає.
Суддя теорії Заваскі займається розслідуванням участі представників виконавчої та законодавчої влади Бразилії в корупційних схемах, які застосовувались у державній нафтогазовій компанії Petrobras.
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