Євросоюз відмовився переглядати Угоду про асоціацію з Молдовою за участі Росії

Євросоюз відмовився переглядати у тристоронньому форматі Угоду про асоціацію з Молдовою за участю Росії. Про це повідомляє Euractiv.

Зокрема, минулого тижня російський президент заявив, що Кремль міг би зіграти певну роль у відносинах ЄС та Молдови у зв’язку із тим, що молдовський президент скаржився на те, що країна мало що отримала від Угоди.

У той же час, делегація Євросоюзу у Молдові заявила, що «виконання Угоди про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі – це питання Європейського Союзу, держав-членів та Республіки Молдова».

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Видання зазначає, що основною претензією президента Молдови є те, що "ми втратили російський ринок в той час як наш експорт в ЄС також впав".

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон заявив про бажання анулювати Угоду про асоціацію Молдови з Євросоюзом і стати спостерігачем в Євразійському економічному союзі.

«І я не виключаю, що після наступних парламентських виборів це буде позиція - і я підтримаю цю позицію парламентської більшості, тобто Партії соціалістів, я сподіваюся, що вони отримають парламентську більшість, що ця угода буде анульована», - заявив президент Молдови.

Пізніше, Москву запідозрили в намірі використовувати Молдову як двері для виходу на ринок ЄС. Про це нардеп з фракції БПП, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фриз зазначила у себе на сторінці в Facebook.

"Очевидно, що питання інтеграції Молдови в ЄАЕС вже неодноразово було темою переговорів Додона з кураторами від Кремля в особі, наприклад, Д. Рогозіна. Передвиборна програма Ігоря Додона також містила тезу саме про вступ до ЄАЕС. У цьому контексті виникає питання розбіжності підходів Кремля у питанні залучення країн до ЄАЕС», — написала Фриз.