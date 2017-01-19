Москву запідозрили в намірі використовувати Молдову як двері для виходу на ринок ЄС

«Президент Молдови Ігор Додон заявив, що рамкова угода країни з ЄАЕС не суперечить зобов'язанням Кишинева перед ЄС. Така заява прозвучала за результатами його зустрічі з Володимиром Путіним, де Додон заявив про намір отримати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі і відсутність результату угоди з ЄС.

Очевидно, що питання інтеграції Молдови в ЄАЕС вже неодноразово було темою переговорів Додона з кураторами від Кремля в особі, наприклад, Д. Рогозіна. Передвиборна програма Ігоря Додона також містила тезу саме про вступ до ЄАЕС.

У цьому контексті виникає питання розбіжності підходів Кремля у питанні залучення країн до ЄАЕС », — написала Фриз.

Вона навела приклад, як в 2013 році Кремль неодноразово заявляв, що підписання Україною ЗВТ з ЄС є перешкодою в розвитку економічного співробітництва з Митним Союзом.

«У тому ж році Президент ЄК Баррозу заявив, що Україна не може одночасно розвивати інтеграцію з МС і створювати ЗВТ з ЄС. В принципі, сьогодні ми бачимо аналогічну дилему в Молдові зі зміненою послідовністю кроків. Втім, навіть незважаючи на це, базовий підхід до проблеми залишається: бути і там, і там — не можна. Звертає на себе увагу те, що Додон робить акцент на статус спостерігача, а не члена ЄАЕС, про що він обіцяв виборцям.

Така зміна риторики може свідчити про те, що Москва збирається використовувати Молдову як дверей на ринок Європейського Союзу. Російський бізнес очевидно планує зайти в Молдову і використовувати ЗВТ з ЄС для експорту своєї продукції в Європу. Ось тільки Молдова, в кінцевому результаті, отримає від цього не зиск, а проблем. Адже вибір Кремля в якості партнера — це політичний крок. Та всидіти на двох стільцях буде неможливо», — підкреслила Фриз.