Директор ФБР Комі заявив, що Трамп попросив його залишитися на посаді - ЗМІ

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела.

Зокрема, Комі повідомив високопоставленим агентам ФБР з усієї країни, що Трамп попрохав його і надалі продовжувати керувати головним федеральним урядовим правоохоронним відомством.

Рішення президента США залишити Комі на своїй посаді може допомогти йому уникнути ще однієї потенційної жорсткої боротьби у процесі затвердження нових кандидатур на високі посади. Це також збереже можливість Комі перебувати у центрі розслідування відомством справ стосовно декількох партнерів Трампа і їхніх потенційних зв'язків з російським урядом.

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Окрім того, це повинно допомогти заспокоїти працівників відомства, які були збентежені після декількох неспокійних місяців гострої критики на адресу ФБР та директора Комі через кроки, які, на думку багатьох людей, могли мати вплив на результат президентських виборів.

Під час виборчої кампанії Трамп різко критикував ФБР та Департамент юстиції через те, що ті не висували кримінальних обвинувачень проти Гілларі Клінтон у зв'язку використанням персонального поштового сервера.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року директор ФБР Джеймс Комі та директор Національної розвідки США Джеймс Клаппер-молодший погодилися з висновками Центрального розвідувального управління (ЦРУ) про те, що Російська Федерація втручалася у виборчий процес, щоб допомогти Дональду Трампу здобути перемогу.