У США пройшли акції протесту проти міграційної політики Трампа

Про це повідомляє Голос Америки.

Головні вимоги до новообраного президента учасників акцій по всій країні - не здійснювати масових депортацій та зберегти дію програми, яка захищає права семисот тисяч нелегалів, що прибули у США дітьми.

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Демонстрації під гаслом «Ми тут залишимось» почалися у суботу, напередодні символічного для активістів за громадянські права свята – Дня Мартіна Лютера Кінґа молодшого, який у 50-60 роках минулого століття став лідером громадянського руху. Понад дві з половиною тисяч людей зібрались у суботу в Методистській Церкві, щоб вшанувати Мартіна Лютера Кінґа та заявити про свою готовність чинити опір імміграційній політиці Трампа.

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Під час передвиборчої кампанії Дональд Трам пообіцяв скасувати дію програми, що захищає від депортації незаконних іммігрантів, які прибули у США дітьми, називаючи її неконституційною. Також новобраний президент обіцяв депортувати 3 мільйона нелегалів, які, за його словами, є злочинцями.

Раніше УНІАН повідомляв, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, обіцяє почати будівництво стіни на кордоні з Мексикою, не чекаючи завершення відповідних переговорів з ними. При цьому він висловив переконання, що Мексика в тій чи іншій формі відшкодує витрати. За його словами, існують різні способи цього домогтися.

У свою чергу, Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що влада країни не буде платити за будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні.