У невизнаному Придністров'ї відреагували на заяви про "зелений коридор" для виведення російських військ

Про це заявив "президент" невизнаної республіки Євген Шевчук, коментуючи повідомлення в ЗМІ про те, що Молдова і Україна мають намір підготувати до кінця року спільний план виведення російських військових і зброї з Придністров'я, передає ТАСС.

Читайте такожУ Міноборони прокоментували ймовірність створення "зеленого коридору" для виведення бази РФ з Придністров'я

"Ми вважаємо, що поки немає остаточного політичного рішення щодо врегулювання конфлікту, немає сенсу й у виведенні російської групи військ, тому що це загострить ситуацію і може призвести до відновлення кровопролиття", - сказав "лідер" невизнаного Придністров'я.

Крім того, він не погодився із закликами деяких молдавських політиків, які пропонують замінити військових РФ на цивільних спостерігачів, розморозити конфлікт і залучити сили НАТО для його врегулювання.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада низка молдавських ЗМІ повідомила про те, що Україна готова надати "зелений коридор" для виведення російського контингенту й озброєння з населеного пункту Кобань, розташованого на території невизнаного Придністров'я.

Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, що Україна підтримує прагнення молдавського народу щодо виведення з території країни російської військової бази.