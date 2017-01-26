Мексика не збирається платити за будівництво стіни на кордоні зі США

Про це заявив президент країни Енріке Пенья Ньєто, як повідомляє "112", посилаючись на видання Televisa.

"Висловлюю співчуття і засудження у зв'язку з рішенням США продовжувати будівництво стіни, яка багато років нас розділяє, а не об'єднує. Я неодноразово заявляв: Мексика не буде платити ні за яку стіну", - заявив президент Мексики.

Він також зазначив, що Дональд Трам підписав указ про спорудження стіни в той момент, коли Мексика починає переговори про нові правила співпраці, торгівлі, інвестицій, безпеки та міграції.

Читайте такожТрамп може скоротити фінансування ООН на 40% - ЗМІ

Енріке Пенья Ньєто додав, що як президент бере на себе всю відповідальність за захист інтересів Мексики і її жителів.

Варто відзначити, що не дивлячись на підписаний президентом Сполучених Штатів указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, Енріке Пенья Ньєто не має наміру скасовувати свій візит до Вашингтона. Як заявив міністр закордонних справ Мексики Луїс Відегарай, він відбудеться 31 січня.

Нагадаємо, в середу, 25 січня, президент США Дональд Трамп підписав два розпорядження про посилення безпеки США на кордоні і посилювання імміграційної політики. Зокрема один з документів передбачає зведення стіни вздовж кордону США з Мексикою загальною протяжністю близько 3,2 тис. км.