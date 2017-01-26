Мексика не збирається платити за будівництво стіни на кордоні зі США
Мексика не буде платити за будівництво стіни на кордоні зі США.
Про це заявив президент країни Енріке Пенья Ньєто, як повідомляє "112", посилаючись на видання Televisa.
"Висловлюю співчуття і засудження у зв'язку з рішенням США продовжувати будівництво стіни, яка багато років нас розділяє, а не об'єднує. Я неодноразово заявляв: Мексика не буде платити ні за яку стіну", - заявив президент Мексики.
Він також зазначив, що Дональд Трам підписав указ про спорудження стіни в той момент, коли Мексика починає переговори про нові правила співпраці, торгівлі, інвестицій, безпеки та міграції.
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Енріке Пенья Ньєто додав, що як президент бере на себе всю відповідальність за захист інтересів Мексики і її жителів.
Варто відзначити, що не дивлячись на підписаний президентом Сполучених Штатів указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, Енріке Пенья Ньєто не має наміру скасовувати свій візит до Вашингтона. Як заявив міністр закордонних справ Мексики Луїс Відегарай, він відбудеться 31 січня.
Нагадаємо, в середу, 25 січня, президент США Дональд Трамп підписав два розпорядження про посилення безпеки США на кордоні і посилювання імміграційної політики. Зокрема один з документів передбачає зведення стіни вздовж кордону США з Мексикою загальною протяжністю близько 3,2 тис. км.