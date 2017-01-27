У Пентагоні заявили про розробку Росією зброї проти супутників

Про це заявив начальник Космічного командування ВПС США генерал Джон Хайтен, повідомляється на сайті Пентагону.

"Нам потрібно стримувати погану поведінку в космосі і ми також повинні не допускати конфліктів в космічному просторі", - сказав він.

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В якості основних противників він виокремив Китай і Росію, які, за його словами, створюють військові системи для виведення на навколоземну орбіту, а також засоби для їх застосування з землі.

За словами Хайтена, Росія, розробила зброю для знищення супутників ще у 80-х роках, сьогодні продовжує розробку подібних озброєнь, включаючи лазери для використання в космосі й "інші можливості, які будуть представляти загрозу для наших супутників". Застосування такої зброї, зазначив він, може створити велику кількість уламків на орбіті, які ускладнять доступ космічним апаратам.

"Не в настільки віддаленому майбутньому вони зможуть використати ці засоби, щоб загрожувати будь-кому апарату, який у нас є в космосі. Ми повинні запобігти цьому, кращий спосіб зупинити війну - це бути готовими до війни. Сполучені Штати мають намір зробити це, ми зробимо так, що всі будуть знати про нашу готовність до війни", - додав Хайтен.