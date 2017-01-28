Google терміново повертає своїх співробітників у США після указу Трампа про іммігрантів

Компанія Google в терміновому порядку повертає в американські офіси з закордонних відряджень своїх співробітників іноземного походження через страх, що працівники можуть не встигнути повернутися в США до того, як набуде чинності указ адміністрації Дональда Трампа, що обмежує в'їзд іммігрантів. Про це пише Bloomberg.

Зокрема, новий указ може вплинути на долю близько 100 співробітників корпорації, які працюють у підрозділах компанії в США, але наразі перебувають за кордоном у відрядженнях або у приватних поїздках.

Мова йде про співробітників родом із семи мусульманських країн, згаданих в указі.

Читайте такожІТ-гіганти відзвітували про фінрезультати: Intel і Microsoft скоротили прибуток, Google збільшив

"Ми стурбовані впливом цього указу і будь-яких ініціатив, які зможуть ввести обмеження для співробітників Google і їх сімей або поставлять бар'єри для залучення в США великих талантів", - заявила представник корпорації.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп під час візиту в Пентагон підписав указ, який вводить нові жорсткі заходи перевірки іммігрантів.

Мета документа, за словами американського лідера, - відгородити країну від терористів.

«Ми встановлюємо нові заходи перевірки, які покликані захистити США від радикальних ісламських терористів. Ми не хочемо, щоб вони з'являлися тут. Ми хочемо гарантувати те, що ми не приймаємо в свою країну ті самі загрози, проти яких наші чоловіки і жінки борються за кордоном», - сказав Трамп.