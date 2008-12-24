170 людей на 6 годин застрягли на найвищому в світі колесі огляду (фото)

Більш ніж 170 осіб, включаючи багатьох іноземних туристів, стали заручниками найвищого в світі колеса огляду в Сингапурі, яке раптово зупинилося у вівторок увечері через коротке замикання.

Як повідомляє NEWSru, пасажири "провисіли" в повітрі більше 6 годин, перш ніж гігантський атракціон вдалося знов привести в рух.

Тих, хто знаходився ближче до землі, рятувальникам вдалося спустити за допомогою мотузок. Іншим довелося нудитися очікуванням в своїх кабінках, кожна з яких вміщає до 28 осіб.

Протягом цього часу туристи мали можливість підтримувати зв`язок з адміністрацією через переговорні пристрої, а також одержати від рятувальників їжу і воду.

Рух колеса огляду був відновлений лише близько півночі. Двох пасажирів довелося госпіталізувати - 70-річну жінку і хлопчика.

Це вже третій збій в роботі сингапурського колеса огляду з моменту його відкриття в лютому цього року, відзначає ІТАР-ТАРС. Воно має висоту 165 м і вважається найбільшим у світі, перевищуючи на 30 м відомий аналог у Лондоні.

Робота атракціону, побудованого за японською технологією, припинена до завершення розслідування.