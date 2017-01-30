Більшість американців незадоволені першим тижнем роботи Трампа – соцопитування

Результати досліджень оприлюднені на сайті Інституту.

Згідно із результатами опитування, у якому взяли участь 1500 дорослих американців, 51% американців невдоволені роботою нового очільника держави. 42% громадян схвально оцінюють роботу Трампа.

Зазначається, що результати опитування оновлюються щоденно на основі телефонних інтерв'ю приблизно 1500 дорослих громадян.

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Похибка становить ± 3 процентних пункти.

Як повідомляв УНІАН, за перший тиждень своєї роботи Трамп почав активно і послідовно виконувати свої передвиборні обіцянки. Зокрема, президент США своїм указом призупинив на невизначений строк прийом сирійських біженців в США, а також на 120 днів - прийом біженців в цілому, що викликало резонанс як в середині країни, так і за її межами.