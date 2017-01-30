Більшість американців незадоволені першим тижнем роботи Трампа – соцопитування
Американский Інститут Ґеллапа, що займається дослідженням громадської думки, провів соціологічне дослідження щодо задоволеності роботою нового президента США Дональда Трампа серед американців.
Результати досліджень оприлюднені на сайті Інституту.
Згідно із результатами опитування, у якому взяли участь 1500 дорослих американців, 51% американців невдоволені роботою нового очільника держави. 42% громадян схвально оцінюють роботу Трампа.
Зазначається, що результати опитування оновлюються щоденно на основі телефонних інтерв'ю приблизно 1500 дорослих громадян.
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Похибка становить ± 3 процентних пункти.
Як повідомляв УНІАН, за перший тиждень своєї роботи Трамп почав активно і послідовно виконувати свої передвиборні обіцянки. Зокрема, президент США своїм указом призупинив на невизначений строк прийом сирійських біженців в США, а також на 120 днів - прийом біженців в цілому, що викликало резонанс як в середині країни, так і за її межами.