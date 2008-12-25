Медведєв про стосунки з Путіним: мені комфортно, йому, здається, теж

Президент Росії Дмитро Медведєв розповів про головні події року в програмі «Підсумки року з президентом Росії». За годину він висловився про події в Південній Осетії, світову фінансову кризу, складні відносини з Україною, військову реформу.

Журналісти також поцікавилися – як складаються стосунки президента з його попередником, а нині прем`єр-міністром Володимиром Путіним. Для створення настрою Медведєву показали відеоролик, в якому він в ніч виборів йде разом з Путіним Красною площею, а потім церемонію інавгурації. «Це був такий важливий момент у моєму житті. І, звичайно, в житті країни», – сказав Медведєв. «Я вважаю, що ми змогли за останні місяці налагодити повноцінну, дуже хорошу взаємодію між президентом і урядом», – оцінив він свої відносини з Путіним.

«Що стосується роботи – ми працюємо, регулярно зустрічаємося, спілкуємося, обговорюємо якісь питання, і економічні, і політичні. Мені комфортно, йому, здається, теж. У цьому сенсі все гаразд», – додав Медведєв.

За матеріалами Газета.ру