Ізраїль розширює програму розбудови поселень у Східному Єрусалимі

Їх зводитимуть у трьох ізраїльських поселеннях. З відповідною заявою виступив на одному з радіоканалів Ізраїлю представник місцевої влади Мейр Тургеман, відповідальний за архітектуру та планування в місті, передає DW .

За його словами, видачу дозволів відтягували до завершення роботи адміністрації Барака Обами.

Колишній президент США та його команда різко критикували позицію Ізраїлю щодо програми поселень в населеному палестинцями Східному Єрусалимі та на Західному березі річки Йордан.

Зазначається, що на сьогодні понад 200 тис. єврейських поселенців мешкають у зайнятій Ізраїлем в 1967 році східній частині Єрусалима. Ще близько 430 тис. єврейських поселенців мешкають на Західному березі річки Йордан.

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До своєї інавгурації нинішній президент США Дональд Трамп різко критикував політику адміністрації Обами щодо Ізраїлю. Зокрема, й через те, що представник США в Раді безпеки ООН не наклав вето на резолюцію Радбезу, що засуджувала політику розбудови ізраїльських поселень на палестинських територіях.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня 2016 року прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, американська сторона утрималася.

Ізраїль відмовився виконувати прийняту резолюцію Ради безпеки ООН.